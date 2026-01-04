Roma scontro frontale in auto | 3 morti

Un grave incidente si è verificato a Tor San Lorenzo, alle porte di Roma, provocando la morte di tre persone. Un uomo di 37 anni ha perso il controllo della vettura e si è scontrato frontalmente con un'altra auto, coinvolgendo un uomo di 69 anni, sua moglie di 63 e il loro figlio di 32. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

12.15 Gravissimo incidente stradale alle porte di Roma, a Tor San Lorenzo. Scontro frontale. Per ragioni da chiarire, un uomo di 37 anni ha perso il controllo della sua vettura e ha invaso la corsia opposta, travolgendo un'auto con a bordo un uomo di 69 anni, sua moglie di 63 e il figlio di 32. Tre i morti: i due coniugi e il conducente dell'altra auto. Il figlio della coppia è ricoverato in gravi condizioni Non sarebbe in pericolo di vita. La famiglia,residente a Poggio Mirteto (Rieti), era andata a trovare dei parenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Roma, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave Leggi anche: Roma: tragico incidente ad Ardea, scontro frontale tra auto, tre morti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave; Il sorpasso, poi lo scontro frontale tra auto: tre morti e un ferito; Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successo; Maxi incidente ad Arosio, scontro tra più auto in via Roma: sei persone coinvolte, soccorsi in codice rosso. Scontro frontale tra due auto, tre morti e un ferito grave. Roma sotto choc, che cos'è successo - La prima auto era guidata da un 37enne romano mentre a bordo dell'altra vettura viaggiavano un 70enne italiano, la moglie di 64 anni e il figlio di 32 ... affaritaliani.it

Frontale tra due auto a Roma, tre morti e un ferito grave - Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto e ha provocato la morte di un uomo di 70 anni, di su ... msn.com

Roma, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave - A perdere la vita i due coniugi Giovanni Rossi, di 70 anni, e Rita Di Napoli, di 63. msn.com

739 le camion prend feu en plein col de montagne #camion #dépanneuse #coloniatovar

Roma: la vertigine da scontro diretto e la sindrome dello svantaggio #AtalantaRoma #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

Incidente mortale a Roma. Un uomo di 67 anni alla guida di un furgone è deceduto dopo lo scontro tra il suo mezzo e una Mercedes. Lo schianto si è verificato intorno alle 4.30 di martedì 9 dicembre in via Ettore Rolli. Il conducente dell’altra vettura, un 33enne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.