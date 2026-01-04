Roma rientro in ritardo nella Capitale | problemi all’aeroporto di Bergamo

Rientro a Roma per Gian Piero Gasperini con alcune difficoltà, a causa di problemi all’aeroporto di Bergamo. La sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta, decisa da un gol controverso di Scalvini, ha segnato la trasferta della squadra. Un episodio che ha influenzato il rientro nella Capitale, dove l’attenzione si concentra ora sugli sviluppi futuri.

Non è stato di certo il ritorno a Bergamo che si aspettava Gian Piero Gasperini, con la sua Roma uscita sconfitta per 1-0 dalla New Balance Arena a causa del contestato gol di Scalvini. I giallorossi hanno vissuto una serata piuttosto complicata, dove non sono riusciti ad imporre il proprio gioco, collezionando un’altra sconfitta negli scontri diretti. L’amara serata è poi proseguita anche una volta terminato il match, con la formazione giallorossa che si è dovuta scontrare con i problemi all’aeroporto di Orio al Serio. “A causa di un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale e delle contestuali condizioni di bassa visibilità in pista, i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni”: questa la spiegazione fornita dallo stesso aeroporto di Bergamo, che ha costretto la Roma a cambiare il piano di rientro nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

