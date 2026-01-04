Roma | prova a violentare donna in sottopasso sulla Tuscolana arrestato

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di aggredire una donna di 33 anni in un sottopasso di via Tuscolana. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 11:00, quando il giovane egiziano ha tentato di molestare la donna, che ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Ieri mattina, intorno alle 11:00, un giovane di 23 anni, di origine egiziana, ha tentato di violentare una donna di 33 anni, palpeggiandola in pieno giorno mentre stava attraversando il sottopasso della stazione di via Tuscolana a Roma. Fortunatamente, la giovane è riuscita a divincolarsi dalla presa dell'aggressore e a chiedere aiuto, mentre l'uomo si è rapidamente dato alla fuga. Tuttavia, le forze dell'ordine non hanno impiegato molto tempo a rintracciare il sospetto, che nel pomeriggio è stato arrestato dalla polizia. Attualmente, il ragazzo si trova nel carcere di Rebibbia, dove dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale.

