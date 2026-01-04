Roma mercato a più livelli | Schjelderup opzione concreta per l’attacco

Il mercato di gennaio della Roma si sviluppa su più fronti. Mentre resta prioritario risolvere le questioni legate ai nuovi attaccanti, come Raspadori e Zirkzee, la società lavora anche sul fronte delle corsie esterne. L’obiettivo è rafforzare le alternative tattiche, migliorando la profondità e la versatilità della squadra, in vista delle sfide imminenti.

Il mercato di gennaio della Roma non si gioca su un solo tavolo. Se il nodo principale resta quello del gol – con i dossier Raspadori e Zirkzee ancora aperti – a Trigoria si lavora anche sulle corsie, dove servono soluzioni capaci di dare profondità, imprevedibilità e alternative tattiche. In questo quadro prende quota un nome che circola da giorni negli ambienti di mercato: Andreas Schjelderup. Non una suggestione isolata, ma una valutazione concreta, legata anche alle uscite. Il futuro di Bailey è uno dei fattori che possono sbloccare l’operazione e spingere la Roma ad accelerare su un profilo giovane, ancora in formazione, ma già abituato a contesti competitivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Mercato immobiliare Roma la città più ricercata nel 2025 Ecco il podio dei quartieri.

Roma, altre frecciate di Gasp: "Io chiaro con il club, ma noi fermi sul mercato da 20 giorni" - Il mercato in ritardo, la questione Koné e i meccanismi di squadra che ancora non funzionano come vorrebbe. gazzetta.it

Roma, Gasperini chiede rinforzi per poter competere a tutti i livelli: dalla scalata in Coppa alla zona Champions in campionato - È la fortuna e il valore aggiunto della Roma avere un allenatore che non si accontenta mai. ilmessaggero.it

Roma, il Newcastle cerca Dovbyk: i dettagli dell'operazione - A cinque giorni dalla chiusura del mercato il lavoro di Massara si concentra anche sulle cessioni di quei giocatori che non rientrano nei piani del club e di ... corrieredellosport.it

CALCIOMERCATO ROMA, RINNOVI IN VISTA PER CRISTANTE E MANCINI La Roma sta lavorando non solo sul mercato in entrata e uscita, ma anche sui rinnovi dei suoi giocatori chiave. Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono pronti a prolungare il lor - facebook.com facebook

La #Roma è in riserva e ha bisogno in fretta di aiuti dal mercato. Ha perso 4 delle ultime 6 partite contro Napoli, Cagliari, Juventus e Atalanta: è il segno evidente che fin qui #Gasperini ha estratto molto più del valore della sua squadra. #AtalantaRoma x.com