Roma in centro a 30 all’ora dal 15 gennaio

A partire dal 15 gennaio, nel centro di Roma entrerà in vigore la Zona 30, con limiti di velocità di 30 km/h. Per garantire una migliore gestione del traffico e della sicurezza, ogni accesso alla ZTL sarà segnalato con cartelli che indicano l’inizio della zona, estesa oltre le singole strade. Questa misura mira a favorire la mobilità sostenibile e a migliorare la qualità della vita nel centro storico.

(Adnkronos) – ''Ad ogni varco di accesso alla Ztl ci sarà un cartello con l’indicazione di inizio della Zona 30: non stiamo più parlando di singole strade, ma di un’intera zona che va segnalata all’automobilista. La prossima settimana tutti i cartelli saranno posizionati dove ci sono le telecamere, ad avvertire che da lì in poi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

