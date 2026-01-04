Roma il sorpasso in curva e lo scontro frontale | tre morti e un ferito in un incidente a Tor San Lorenzo

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Tor San Lorenzo, nella zona sud di Roma, coinvolgendo due veicoli in una curva. L'incidente ha causato la morte di tre persone e il ferimento di un altro individuo. Le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica e le cause sono attualmente in fase di accertamento.

Tragedia ieri sera a Tor San Lorenzo, nella zona sud di Roma, dove un incidente stradale ha provocato tre vittime e un ferito grave. Lo scontro frontale, avvenuto in tarda serata su via Laurentina, ha coinvolto due automobili e ha avuto conseguenze drammatiche. A perdere la vita sono stati un uomo di 70 anni, la moglie di 63 e il 37enne che era a bordo dell’altra vettura. Ferito gravemente ma non in pericolo di vita è invece il figlio della coppia, che si trovava con i genitori nell’auto e che è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in curva da parte del 37enne, che ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato frontalmente con l’altra auto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Roma, tragico frontale tra due auto a Tor San Lorenzo: 3 morti e un ferito grave Leggi anche: Roma, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successo; Tragedia a Ardea, scontro frontale dopo un sorpasso: tre morti e un ferito grave; Il sorpasso, poi lo scontro frontale tra auto: tre morti e un ferito; Incidente con sorpasso fatale a Ardea: tre vittime e un ferito grave (FOTO). Scontro frontale tra due auto a Roma, tre morti e un ferito grave - E' il bilancio di un grave incidente automobilistico avvenuto ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo, a Roma, in periferia. msn.com

Roma, il sorpasso in curva e lo scontro frontale: tre morti e un ferito in un incidente a Tor San Lorenzo - A perdere la vita sono stati un uomo di 70 anni, la moglie di 63 e il 37enne che era a bordo dell’altra vettura. open.online

Roma, frontale tra due auto: tre morti - E' il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto nella zona di Tor San Lorenzo a Roma. msn.com

Raspadori, che intrigo: Roma avanti, la Lazio tenta il sorpasso - facebook.com facebook

TRE PUNTI E SORPASSO PER LA JUVENTUS I bianconeri battono di misura il Bologna e lo superano in classifica. Juventus quinta a -1 dalla Roma #Calcio #SerieA #BolognaJuventus x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.