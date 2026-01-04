Roma gli scontri diretti non mentono | ora servono risposte vere

A Roma, gli scontri diretti rappresentano spesso un punto di svolta nella stagione. Questi incontri rivelano molto più di un semplice risultato, offrendo indicazioni chiare sulla reale consistenza delle squadre. In momenti come questi, è fondamentale trovare risposte concrete e strategie efficaci per affrontare le sfide future, perché il vero valore si misura anche nelle occasioni decisive.

C’è un momento preciso in cui una stagione si decide. Non sempre coincide con una finale, non sempre con uno scontro diretto vinto. A volte è un’opportunità che ti cade addosso e ti dice chi sei davvero. La Roma, a Bergamo, quell’opportunità l’ha avuta. E l’ha lasciata andare. Due ore prima del calcio d’inizio, la Juventus pareggia in casa contro il Lecce. Una notizia che, negli anni ’90, avrebbe fatto scattare qualcosa. Non nei tifosi. Nello spogliatoio. Sarebbe stata benzina, non rumore di fondo. La Roma sarebbe scesa in campo sapendo una cosa sola: stasera si vince. Non per bellezza, non per “dire la nostra”, ma per prendere terreno, per mordere una classifica che in quel momento stava offrendo un varco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, gli scontri diretti non mentono: ora servono risposte vere Leggi anche: Liste d’attesa, Vignali attacca il Comune: “Osservatorio inutile, servono risposte vere” Leggi anche: Atalanta Inter, Chivu avverte: «Siamo ancora un cantiere, ma negli scontri diretti servono punti» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma, allarme scontri diretti: col Napoli un ko che fa riflettere - Dopo Inter e Milan, la Roma va ko anche col Napoli mostrando un chiaro problema negli scontri diretti ... sportmediaset.mediaset.it

