Due giovani sono stati arrestati a Roma, in zone Nomentana ed Esquilino, nell’ambito di operazioni dei carabinieri. Gli arresti riguardano episodi di furti di cellulari e rapine con strappo commessi in strada. Le operazioni si inseriscono nelle attività di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di criminalità.

CRONACA DI ROMA – Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri in due distinte operazioni, entrambi accusati di rapina e furto con strappo. In via Batteria Nomentana, i militari della stazione Nomentana hanno proceduto all’arresto di un 19enne originario del Bangladesh con l’accusa di rapina. Il giovane ha minacciato una donna romana di 27 anni brandendo dei cocci di bottiglia, costringendola così a consegnare il suo cellulare. I carabinieri, che stavano effettuando un servizio di pattuglia nella zona, sono stati richiamati dalle grida della vittima e sono riusciti a fermare l’uomo in via Asmara dopo un breve inseguimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: furti di cellulare in strada, due arresti a Nomentana ed Esquilino

