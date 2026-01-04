Roma Ferguson verso il ritorno al Brighton | Betis alla finestra

Evan Ferguson si avvicina alla conclusione della sua esperienza in Italia, con un ritorno previsto al Brighton & Hove Albion. La trattativa sembra ormai definita, anticipando di sei mesi la fine del suo prestito in Serie A. La situazione evidenzia un ricambio nelle strategie di mercato dei club coinvolti, segnando un importante punto di svolta nella carriera dell’attaccante.

Si avvicina ai titoli di coda l’esperienza italiana di Evan Ferguson. L’attaccante è sempre più vicino al ritorno al Brighton & Hove Albion, con una chiusura anticipata di sei mesi della sua parentesi in Serie A. Il rientro in Inghilterra, però, potrebbe essere solo una tappa intermedia. Sul giocatore resta vivo l’interesse del Real Betis, che lo aveva già seguito con attenzione nella scorsa estate e continua a monitorare la situazione. In casa Roma, il quadro è strettamente legato alle tempistiche dell’operazione Joshua Zirkzee. L’eventuale arrivo del centravanti olandese rappresenta la chiave per sbloccare definitivamente l’uscita di Ferguson e ridisegnare l’attacco giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

