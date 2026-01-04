Roma crollato albero vicino al Colosseo

A Roma, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è crollato un albero nelle vicinanze del Colosseo, a circa 100 metri da largo Corrado Ricci. L’evento ha provocato disagi e interventi di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico e ai pedoni in attesa di ripristini.

A Roma, a causa del maltempo, un grosso albero è caduto vicino al Colosseo, a circa 100 metri da largo Corrado Ricci. L'intervento è ancora in corso. Sul posto gli agenti della polizia di Stato, della polizia locale di Roma Capitale, il 118 e i vigili del fuoco. Si cerca di capire se ci sono persone coinvolte.

Roma, crolla albero vicino al Colosseo - Un grosso albero è caduto a Roma vicino al Colosseo, lungo via dei Fori Imperiali, all'altezza del punto informativo turistico

