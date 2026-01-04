Roma crolla albero vicino al Colosseo

A Roma, lungo via dei Fori Imperiali vicino al Colosseo, un albero è caduto in prossimità del punto informativo turistico, all’incrocio con via del Tempio della Pace. Sul luogo sono intervenuti agenti di polizia, vigili del fuoco e personale del 118. Non si registrano per ora feriti gravi. L’area è stata messa in sicurezza mentre si valutano le cause del cedimento.

