Roma | blocca e minaccia donna per derubarla in strada arrestato 18enne a Cornelia

Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Cornelia, Roma, dopo aver minacciato e bloccato una donna di 48 anni di origini romene per tentare di rapinarla. L'episodio si è verificato nella serata di ieri lungo la circonvallazione Cornelia. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'aggressore e di mettere fine all'evento.

CRONACA DI ROMA – Una donna di origini romene, di 48 anni, è stata aggredita nella serata di ieri lungo la circonvallazione Cornelia. L'episodio è avvenuto quando un giovane di 18 anni, di nazionalità egiziana, le ha sbarrato la strada in modo inaspettato. Dopo averla minacciata verbalmente, le ha impedito di muoversi, costringendola a consegnargli il denaro che portava con sé. In un momento di distrazione da parte del giovane aggressore, la donna è riuscita a liberarsi dalla sua presa e a cercare rifugio in un bar situato nelle vicinanze, da dove ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

