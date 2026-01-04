La Roma registra una sconfitta significativa, la più pesante dal 1993/94, in un match di grande importanza. Dopo un'altra vittoria mancata contro avversari di rilievo, la squadra si confronta con un momento difficile, evidenziando le sfide attuali. Questo risultato solleva domande sulla tenuta e sulla capacità di reagire in partite fondamentali per il campionato.

Per la Roma è arrivata un’altra sconfitta dolorosa, ancora una volta in un big match e ancora una volta di misura. A preoccupare ancora di più, però, è la sterilità dell’ attacco giallorosso, inchiodato a soli 20 gol realizzati dopo 18 partite. Il dato peggiore dal 1994. Per trovare un numero di gol così esiguo in 18 giornate (di fatto dopo un intero girone d’andata) bisogna andare indietro addirittura di 31 anni. Tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994, sotto la guida del compianto Carletto Mazzone, la Roma mise a segno solo 17 reti in 18 partite, chiudendo il campionato al settimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, attacco a secco: mai così male dal 1993/1994

