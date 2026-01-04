Roma | aggredisce il nuovo fidanzato della ex con coccio bottiglia arrestato
A Roma, un uomo di 22 anni di nazionalità peruviana è stato arrestato dopo aver aggredito con un frammento di bottiglia il nuovo fidanzato della sua ex, causando gravi ferite al collo. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia i rischi di escalation in situazioni di conflitto personale.
Un giovane di 22 anni, di nazionalità peruviana, ha aggredito con un frammento di bottiglia il nuovo compagno della sua ex fidanzata, infliggendogli gravi ferite al collo. Questo episodio di violenza si è verificato in piazza dei Cinquecento, proprio di fronte alla stazione Termini di Roma, alle ore 4 del mattino del 28 dicembre. La vittima, un uomo di 26 anni, anch’egli peruviano, è stata prontamente soccorso e trasportato in codice rosso presso il policlinico Umberto I, dove ha ricevuto le necessarie cure mediche. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini a seguito della segnalazione dell’incidente e, nel corso della giornata, sono riusciti a catturare l’aggressore, il quale dovrà ora rispondere dell’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Aggredisce al volto una donna con un coccio di bottiglia: è il settimo episodio, ma non va in carcere
Leggi anche: Brescia, entra in un minimarket e aggredisce i proprietari con un coccio di bottiglia dopo aver rubato birra
Roma: aggredisce il nuovo fidanzato della ex con un coccio di bottiglia. Arrestato; Termini, aggredisce il nuovo fidanzato della ex: un 23enne arrestato per tentato omicidio; Roma: prefetto e comandante vigili fuoco a Torre Conti, prosegue messa in sicurezza - foto 2.
Roma: aggredisce il nuovo fidanzato della ex con un coccio di bottiglia. Arrestato - La vittima, un 26enne di origini peruviane, e' stata soccorsa e trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I ... rainews.it
Roma: aggredisce il nuovo fidanzato della ex con coccio bottiglia, arrestato - Un giovane di 22 anni, di nazionalità peruviana, ha aggredito con un frammento di bottiglia il nuovo compagno della sua ex fidanzata, infliggendogli gravi ... romadailynews.it
Ferisce al collo con una bottiglia rotta il nuovo fidanzato dell’ex alla stazione Termini: 23enne arrestato - Un 23enne è stato arrestato per tentato omicidio per aver ferito al collo il nuovo fidanzato della sua ex. fanpage.it
Roma, ubriaco molesta avventori bar e aggredisce i carabinieri: arrestato - facebook.com facebook
Piazza Venezia: banda di borseggiatori aggredisce i carabinieri alla fermata del bus ift.tt/R6KG83W x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.