Roma | aggredisce il nuovo fidanzato della ex con coccio bottiglia arrestato

A Roma, un uomo di 22 anni di nazionalità peruviana è stato arrestato dopo aver aggredito con un frammento di bottiglia il nuovo fidanzato della sua ex, causando gravi ferite al collo. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia i rischi di escalation in situazioni di conflitto personale.

Un giovane di 22 anni, di nazionalità peruviana, ha aggredito con un frammento di bottiglia il nuovo compagno della sua ex fidanzata, infliggendogli gravi ferite al collo. Questo episodio di violenza si è verificato in piazza dei Cinquecento, proprio di fronte alla stazione Termini di Roma, alle ore 4 del mattino del 28 dicembre. La vittima, un uomo di 26 anni, anch’egli peruviano, è stata prontamente soccorso e trasportato in codice rosso presso il policlinico Umberto I, dove ha ricevuto le necessarie cure mediche. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini a seguito della segnalazione dell’incidente e, nel corso della giornata, sono riusciti a catturare l’aggressore, il quale dovrà ora rispondere dell’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

