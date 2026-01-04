Rogo in cucina incendia appartamento

L’altro sera, nel centro di Corbetta, si è verificato un incendio in un appartamento di piazza Primo Maggio. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha causato preoccupazione tra i residenti e ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza domestica.

Momenti di apprensione l'altra sera nel pieno centro di Corbetta, dove un incendio si è sviluppato in un appartamento affacciato su piazza Primo Maggio. L'allarme è scattato in serata e sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario cittadino con una squadra di volontari, saliti all'ultimo piano dello stabile. I pompieri hanno messo in sicurezza tutti i condomini dello stabile, accertandosi che nessuno avesse riportato lesioni. Hanno quindi lavorato per domare le fiamme, che stavano avvolgendo la cucina. È questo il locale dell'appartamento da dove sarebbe partito l'incendio, causando danni materiali la cui entità è ancora in fase di accertamento.

