Rocky – The Musical | la leggenda di Balboa sul ring del Teatro Alfieri di Torino
Rocky – The Musical porta in scena la storia del celebre pugile sul palco del Teatro Alfieri di Torino. Basato sul film vincitore di Oscar del 1976, lo spettacolo ripropone la vicenda di Balboa con un approccio teatrale, offrendo un’esperienza coinvolgente e fedele alla leggenda. Un’occasione per rivivere le emozioni di un’icona dello sport e del cinema, in un contesto culturale di grande rilievo.
Il mito di Rocky Balboa, il "colpo di fulmine" cinematografico che nel 1976 conquistò l'Oscar come Miglior Film, è pronto a trasformarsi in una scarica di adrenalina teatrale. Dal 26 al 29 marzo, il Teatro Alfieri di Torino ospiterà "Rocky – The Musical", una produzione monumentale firmata da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
