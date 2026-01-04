Roberto Pisati 30 anni da pompiere | Sacrificio e passione ora resto come volontario

Roberto Pisati, 30 anni di esperienza come pompiere, ha dedicato la sua vita al volontariato e al soccorso. Dopo oltre quarant’anni di servizio, rimane attivo nel settore come volontario, mantenendo vivo il suo impegno per la comunità. La sua storia rappresenta un esempio di dedizione e passione per il soccorso, testimonianza di un percorso lungo e significativo nel campo dell’assistenza e della protezione civile.

Melegnano (Milano) – Oltre quarant'anni dedicati al volontariato e al soccorso, sempre in prima linea per gli altri. Prima l'esperienza nella Croce Bianca, poi l'impegno nella Protezione civile e, infine, una lunga carriera nella caserma locale dei vigili del fuoco volontari di Melegnano, della quale è stato uno dei principali promotori. Roberto Pisati, 61 anni, il prossimo 8 gennaio dovrà lasciare il servizio operativo per raggiunti limiti di età. Una data che segna la fine di un percorso intenso, ma non certo la conclusione del suo impegno verso la comunità. Trent'anni in prima linea. "Ho un gran magone, un groppo in gola che pesa tantissimo – racconta con emozione –.

