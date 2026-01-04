Ritrovato svenuto su un sentiero in Maresana | 76enne muore in ospedale
Un uomo di 76 anni è stato trovato svenuto lungo un sentiero in Maresana nella mattina di domenica 4 gennaio. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale. Purtroppo, nonostante gli interventi, l'uomo è deceduto nelle ore successive. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause di quanto accaduto.
Un uomo di 76 anni è stato trovato svenuto a terra lungo un sentiero in Maresana da alcuni passanti poco dopo le 11 di domenica 4 gennaio. Immediatamente è stato chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto è atterrato l’elisoccorso di Milano di Areu, il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco. L’elicottero ha sbarcato l’équipe sanitaria. L’uomo, molto probabilmente colto da un malore, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Ponte San Pietro in codice rosso, dove è deceduto. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Luigina Salvadori vive nel degrado, i vicini sentono i guaiti del cane provenire dalla casa e lanciano l'allarme: la 76enne muore poche ore dopo il ricovero in ospedale
Leggi anche: Cade su un sentiero a Sedrina, 66enne in ospedale con l’elisoccorso
Ritrovato a terra svenuto su un sentiero per la Maresana: 76enne muore in ospedale - 30 di domenica 4 gennaio su un sentiero collinare tra Bergamo e Torre Boldone sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino. ecodibergamo.it
L'ultimo dell'anno dell'anno scorso ero di turno al pronto soccorso. Verso le undici di sera, portarono un uomo anziano, un senzatetto senza documenti, trovato svenuto al gelo. Aveva un'ipotermia gravissima e i parametri vitali stavano crollando. Io e il mio tea - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.