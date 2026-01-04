Ritrovato svenuto su un sentiero in Maresana | 76enne muore in ospedale

Da bergamonews.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 76 anni è stato trovato svenuto lungo un sentiero in Maresana nella mattina di domenica 4 gennaio. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale. Purtroppo, nonostante gli interventi, l'uomo è deceduto nelle ore successive. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause di quanto accaduto.

Un uomo di 76 anni è stato trovato svenuto a terra lungo un sentiero in Maresana da alcuni passanti poco dopo le 11 di domenica 4 gennaio. Immediatamente è stato chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto è atterrato l’elisoccorso di Milano di Areu, il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco. L’elicottero ha sbarcato l’équipe sanitaria. L’uomo, molto probabilmente colto da un malore, è stato soccorso e trasportato in ospedale a Ponte San Pietro in codice rosso, dove è deceduto. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Leggi anche: Luigina Salvadori vive nel degrado, i vicini sentono i guaiti del cane provenire dalla casa e lanciano l'allarme: la 76enne muore poche ore dopo il ricovero in ospedale

Leggi anche: Cade su un sentiero a Sedrina, 66enne in ospedale con l’elisoccorso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ritrovato svenuto sentiero maresanaRitrovato a terra svenuto su un sentiero per la Maresana: 76enne muore in ospedale - 30 di domenica 4 gennaio su un sentiero collinare tra Bergamo e Torre Boldone sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino. ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.