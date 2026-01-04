Ritrovato svenuto su un sentiero in Maresana | 76enne muore in ospedale

Un uomo di 76 anni è stato trovato svenuto lungo un sentiero in Maresana nella mattina di domenica 4 gennaio. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale. Purtroppo, nonostante gli interventi, l'uomo è deceduto nelle ore successive. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause di quanto accaduto.

