Ritrovato il corpo di Simone Dal Bon | è precipitato per 150 metri in un canale

È stato ritrovato il corpo di Simone Dal Bon, l’escursionista di 42 anni di Schio scomparso il 27 dicembre nelle Dolomiti tra Trentino e Veneto. Dopo alcuni giorni di ricerche, nel corso delle quali non si avevano sue notizie, oggi è stato confermato il decesso dell’uomo, precipitato per circa 150 metri in un canale. Le autorità continueranno le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Trovato il corpo di Simone Dal Bon: l'escursionista di Schio era scomparso 6 giorni fa - È stato trovato senza vita Simone Dal Bon, l'escursionista di Schio disperso da sette giorni al confine fra Veneto e Trentino: la sua auto era stata individuata a Pian delle Fugazze. rainews.it

Simone Dal Bon trovato morto: il corpo del 42enne scomparso da 8 giorni era in un canalone sulle Piccole Dolomiti - Si sono infrante nel primo pomeriggio di domenica 4 gennaio, in un canalone delle Piccole Dolomiti, le speranze di ritrovare in vita Simone Dal Bon, il 42enne di ... msn.com

