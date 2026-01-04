Ritrovato il corpo di Simone Dal Bon | è precipitato per 150 metri in un canale
È stato ritrovato il corpo di Simone Dal Bon, l’escursionista di 42 anni di Schio scomparso il 27 dicembre nelle Dolomiti tra Trentino e Veneto. Dopo alcuni giorni di ricerche, nel corso delle quali non si avevano sue notizie, oggi è stato confermato il decesso dell’uomo, precipitato per circa 150 metri in un canale. Le autorità continueranno le indagini per accertare le cause dell’incidente.
Non si avevano sue notizie dal 27 dicembre scorso. Oggi, 4 gennaio, è stato ritrovato il corpo di Simone Dal Bon, l'escursionista 42enne di Schio (Vicenza) scomparso sulle Dolomiti tra Trentino e Veneto. Le orme delle ciaspole, il ritrovamento del corpoIl suo corpo è stato trovato in un canale.
