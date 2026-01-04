Ritrovato a terra svenuto su un sentiero per la Maresana | 76enne muore in ospedale

Un uomo di 76 anni è stato trovato senza sensi su un sentiero tra Bergamo e Torre Boldone domenica mattina. L'intervento del soccorso alpino è avvenuto intorno alle 11.30, ma nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto in ospedale. La vicenda è attualmente al centro delle indagini per chiarire le cause di questo episodio.

Ritrovato svenuto su un sentiero in Maresana: 76enne muore in ospedale - Un uomo di 76 anni è stato svenuto a terra lungo un sentiero in Maresana da alcuni passanti domenica 4 gennaio. bergamonews.it

