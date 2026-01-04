Ritrovato a terra svenuto su un sentiero per la Maresana | 76enne muore in ospedale
Un uomo di 76 anni è stato trovato senza sensi su un sentiero tra Bergamo e Torre Boldone domenica mattina. L'intervento del soccorso alpino è avvenuto intorno alle 11.30, ma nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto in ospedale. La vicenda è attualmente al centro delle indagini per chiarire le cause di questo episodio.
L’INTERVENTO. È successo verso le 11.30 di domenica 4 gennaio su un sentiero collinare tra Bergamo e Torre Boldone sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Ritrovato svenuto su un sentiero in Maresana: 76enne muore in ospedale
Leggi anche: Luigina Salvadori vive nel degrado, i vicini sentono i guaiti del cane provenire dalla casa e lanciano l'allarme: la 76enne muore poche ore dopo il ricovero in ospedale
Ritrovato a terra svenuto su un sentiero per la Maresana: 76enne muore in ospedale; Ritrovato svenuto su un sentiero in Maresana: 76enne muore in ospedale.
Ritrovato a terra svenuto su un sentiero per la Maresana: 76enne muore in ospedale - 30 di domenica 4 gennaio su un sentiero collinare tra Bergamo e Torre Boldone sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino. ecodibergamo.it
Ritrovato svenuto su un sentiero in Maresana: 76enne muore in ospedale - Un uomo di 76 anni è stato svenuto a terra lungo un sentiero in Maresana da alcuni passanti domenica 4 gennaio. bergamonews.it
La notte del 31 dicembre si è ritrovato seduto per terra, in attesa di aiuto, perché non considerato “disabile” dall’organizzazione in quanto non in carrozzina #Capodanno #Rai1 #Davide #terra - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.