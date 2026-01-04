Gian Piero Gasperini torna a Bergamo con una sconfitta, mentre l'Atalanta vince 1-0 contro la Roma. Il gol decisivo di Scalvini al dodicesimo minuto permette alla squadra di casa di ottenere i tre punti in una partita disputata con intensità e determinazione. Un risultato importante nel cammino stagionale di entrambe le formazioni.

AGI - Ritorno a Bergamo amaro per Gian Piero Gasperini. L' Atalanta batte la Roma 1-0 con un gol di Scalvini al 12'. Partita molto nervosa: i giallorossi protestano per un presunto fallo ai danni di Svilar nell'azione della rete, i bergamaschi recriminano per il raddoppio di Scamacca annullato per un discutibile fuorigioco. È un successo che permette ai nerazzurri di portarsi momentaneamente all'ottavo posto, a -8 dalla zona Champions, mentre per i capitolini è il settimo ko in campionato. Il protagonista più atteso della serata era il Gasp, l'eroe degli ultimi 9 anni del calcio bergamasco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ritorno amaro di Gasperini a Bergamo, l'Atalanta supera la Roma 1-0

Il ritorno di Gasperini a Bergamo è amaro, l'Atalanta vince tra le polemiche: Roma ko 1-0 - Un gol di Scalvini, revisionato al Var per diversi minuti, basta all'Atalanta per rendere amaro il ritorno di Gasperini a Bergamo. fcinternews.it