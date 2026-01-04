Ritorno amaro a Bergamo per Gasperini Atalanta-Roma 1-0

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria di misura contro la Roma con il gol di Scalvini, interrompendo la striscia di risultati positivi dei giallorossi. Per Gian Piero Gasperini, il ritorno a Bergamo si è concluso con una sconfitta, segnando un momento di riflessione per entrambe le squadre. La partita ha evidenziato l'equilibrio e l'importanza di ogni dettaglio nel campionato italiano.

La rete di Scalvini decide il match e regala i tre punti ai nerazzurri di Palladino BERGAMO - La Dea vince, la Roma cade e per Gian Piero Gasperini il ritorno a Bergamo è più amaro che dolce. L'Atalanta vince 1-0 grazie alla rete di Giorgio Scalvini ed è un successo che permette ai nerazzurri di por. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ritorno amaro a Bergamo per Gasperini, Atalanta-Roma 1-0 Leggi anche: Atalanta-Roma 1-0: Scalvini gol e polemiche, ritorno amaro per Gasperini a Bergamo Leggi anche: Ritorno amaro di Gasperini a Bergamo, l'Atalanta supera la Roma 1-0 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gasperini torna a Bergamo: dopo nove anni da sogno ritrova l’Atalanta da avversario; Gasperini e il ritorno a Bergamo: “Emozioni, saluti ma poi non facciamo prigionieri”; Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all'Olimpico; La Roma si abbatte sul Genoa, ritorno amaro per De Rossi. Gasperini, ritorno amaro a Bergamo: l’Atalanta manda ko la Roma - Ai nerazzurri basta un gol di Scalvini per superare i giallorossi che non approfittano del passo falso della Juventus ... msn.com

Striscioni e delusione finale: le immagini del ritorno di Gasperini a Bergamo - Il tecnico della Roma, all'esordio da avversario nello stadio che per nove. tuttomercatoweb.com

Atalanta Roma 1-0, ritorno amaro per Gasperini - Ritorno amaro per Gian Piero Gasperini nella 'sua' Bergamo. msn.com

ATALANTA - ROMA 1-0: LA EX CHE TI TRADISCE

Atalanta-Roma 1-0: ritorno amaro a Bergamo per Gasperini, decisivo Scalvini. Giallorossi agganciati dalla Juve - facebook.com facebook

Ritorno a Bergamo amaro per #Gasperini: #Scalvini piega la #Roma tinyurl.com/AtalantaRoma-L… #SkySport #SkySerieA #SerieA #AtalantaRoma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.