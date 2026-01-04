Ritorno amaro a Bergamo per Gasperini Atalanta-Roma 1-0

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria di misura contro la Roma con il gol di Scalvini, interrompendo la striscia di risultati positivi dei giallorossi. Per Gian Piero Gasperini, il ritorno a Bergamo si è concluso con una sconfitta, segnando un momento di riflessione per entrambe le squadre. La partita ha evidenziato l'equilibrio e l'importanza di ogni dettaglio nel campionato italiano.

La rete di Scalvini decide il match e regala i tre punti ai nerazzurri di Palladino BERGAMO - La Dea vince, la Roma cade e per Gian Piero Gasperini il ritorno a Bergamo è più amaro che dolce. L'Atalanta vince 1-0 grazie alla rete di Giorgio Scalvini ed è un successo che permette ai nerazzurri di por. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

