Rita De Crescenzo | Tutti a Roccaraso a fine mese Il sindaco limita i bus ma lei trova la scappatoia | Organizziamoci in macchina – Il video

Rita De Crescenzo torna a promuovere le gite a Roccaraso, invitando i partecipanti a organizzarsi in auto, dopo la limitazione dei bus decisa dal sindaco. La tiktoker napoletana, nota per la sua presenza sui social e le frequentemente polemiche, sottolinea l’interesse per le escursioni nella località abruzzese, evidenziando come le restrizioni possano essere aggirate con soluzioni alternative.

Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana spesso al centro di polemiche, torna a rilanciare le gite a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, anche per quest’anno. « Ci vogliamo organizzare tutti insieme? Siete pronti per Roccaraso? Andiamo a fine mese », ha dichiarato in un video pubblicato su TikTok, invitando i follower a partecipare a un’altra trasferta invernale. «Sindaco noi siamo pronti», ha aggiunto provocatoriamente la tiktoker sopra il video. La località sciistica abruzzese, a gennaio dell’anno scorso, era stata presa d’assalto da centinaia di autobus con oltre 10?mila vacanzieri napoletani low cost, provocando numerosi disagi. 🔗 Leggi su Open.online

