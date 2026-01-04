Rita De Crescenzo e Roccaraso | capitolo secondo | VIDEO
Rita De Crescenzo torna a Roccaraso, un episodio recente che ha richiesto l’intervento del sindaco Di Donato. Per garantire la sicurezza e limitare l’afflusso turistico, è stata emanata un’ordinanza che dispone il massimo di 50 pullman al giorno. Questo articolo analizza gli sviluppi e le misure adottate nel contesto di questa situazione, offrendo un quadro chiaro e dettagliato degli eventi.
Rita De Crescenzo è pronta ad invadere nuovamente Roccaraso e così il sindaco Di Donato ha fatto un'ordinanza per prevenire i danni e limitare l'accesso a massimo 50 pullman al giorno L'articolo Rita De Crescenzo e Roccaraso: capitolo secondo VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Roccaraso, Rita De Crescenzo ci riprova: “Andiamo tutti insieme”
Leggi anche: Rita De Crescenzo: «Tutti a Roccaraso a fine mese». Il sindaco limita i bus, ma lei trova la scappatoia: «Organizziamoci in macchina» – Il video
Roccaraso bis? La tiktoker Rita De Crescenzo: Sindaco, noi siamo pronti; Rita De Crescenzo e i napoletani sulla neve a Roccaraso anche quest'anno. Il sindaco: bus turistici a numero chiuso; E' veramente colpa della tiktoker Rita De Crescenzo, quello che è successo a Roccaraso il 26 gennaio?; Chi vuole venire a Roccaraso?: Rita De Crescenzo torna alla carica.
Rita De Crescenzo all'assalto: «Voglio Napoli a Roccaraso, ma stavolta fate gli educati e non sporcate i bagni». Il Comune corre ai ripari - Tutto è cominciato a gennaio 2025, quando Rita De Crescenzo, influencer napoletana super seguita, ha deciso di trascorrere qualche giorno a Roccaraso, celebre località ... msn.com
La tiktoker Rita De Crescenzo lancia un nuovo appello: "Vi aspetto a Roccaraso" - A un anno di distanza dall’ondata di arrivi che aveva messo sotto pressione la località sciistica abruzzese, Rita De Crescenzo torna a far parlare di sé. veratv.it
Rita De Crescenzo ci riprova: «Tutta Napoli con me a Roccaraso». Ma il Comune… - A distanza di un anno dalle polemiche e dalle immagini virali che invasero i social, Rita De Crescenzo torna alla carica e punta ... cronachedellacampania.it
Dopo il clamore mediatico dell’anno scorso, la Tiktoker Rita De Crescenzo lancia un nuovo appello per mobilitare i napoletani a spostarsi a Roccaraso per la stagione invernale. Il sindaco del paese aquilano argina “l’assalto” firmando un’ordinanza con cui li - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.