Rita De Crescenzo torna a Roccaraso, un episodio recente che ha richiesto l’intervento del sindaco Di Donato. Per garantire la sicurezza e limitare l’afflusso turistico, è stata emanata un’ordinanza che dispone il massimo di 50 pullman al giorno. Questo articolo analizza gli sviluppi e le misure adottate nel contesto di questa situazione, offrendo un quadro chiaro e dettagliato degli eventi.

Rita De Crescenzo è pronta ad invadere nuovamente Roccaraso e così il sindaco Di Donato ha fatto un'ordinanza per prevenire i danni e limitare l'accesso a massimo 50 pullman al giorno L'articolo Rita De Crescenzo e Roccaraso: capitolo secondo VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Rita De Crescenzo all'assalto: «Voglio Napoli a Roccaraso, ma stavolta fate gli educati e non sporcate i bagni». Il Comune corre ai ripari - Tutto è cominciato a gennaio 2025, quando Rita De Crescenzo, influencer napoletana super seguita, ha deciso di trascorrere qualche giorno a Roccaraso, celebre località ... msn.com