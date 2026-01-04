Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Atalanta-Roma 1-0

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite in corso e concluse. Questa pagina fornisce notizie precise e aggiornate sui match del campionato italiano, tra cui l'incontro tra Atalanta e Roma, terminato 1-0. Rimani informato sugli sviluppi della stagione e sul cammino delle squadre più importanti, con un’attenzione particolare alla Juventus.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

Serie A, risultati e classifica 16ª giornata 2025/26: in attesa dei recuperi, super Juve e riecco la Fiorentina - Lo scorso fine settimana si è concluso il sedicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, solo sei gare ... restodelcalcio.com

Serie A, risultati e classifica 17ª giornata 2025/26: tris Milan, Como e Roma, ecatombe in coda e prime in fuga - Questa sera si è concluso il diciassettesimo turno del campionato di Serie A 2025/26, in attesa dei recuperi legati ... restodelcalcio.com

