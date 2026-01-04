RISULTATI | NJPW Wrestle Kingdom 20

NJPW Wrestle Kingdom 20 ha avuto inizio con il pre-show, in cui Murashima e Yasuda hanno ottenuto una vittoria su Kato e Matsumoto con una Boston Crab. Questo incontro ha dato il via alla serata, offrendo agli spettatori un'anteprima delle emozioni che seguiranno durante l'evento principale.

El Phantasmo mantiene il NJPW TV Championship contro Chris Brookes. El Phantasmo ha difeso la cintura contro Chris Brookes con una Thunderkiss 86. Dopo il match, i due si sono stretti la mano in segno di rispetto. Main card. TMDK conquista i Never Openweight Six-Man Tag Titles nel Ranbo match. Nel Ranbo match a otto squadre, il trio TMDK ( Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa e Hartley Jackson ) ha conquistato i titoli con Sabre che ha schienato Boltin Oleg nel finale.

