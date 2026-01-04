Rissa a Milano Marittima giovane perde occhio

Un episodio grave si è verificato a Milano Marittima durante il Capodanno, quando una rissa in strada ha portato a un giovane che ha perso un occhio. La vicenda, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulle conseguenze di comportamenti violenti in momenti di festa. Un evento che ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e le autorità.

Un Capodanno, una rissa in strada, un ragazzo senza un occhio. La cronaca del nuovo anno ha restituito un gravissimo episodio accaduto in centro a Milano Marittima. A farne le spese, è stato un giovane che si è ritrovato con un occhio gravemente ferito: probabilmente è stato centrato da un corpo contundente, forse un bastone. Ed è stato portato in ospedale a Ravenna per tutte le cure del caso. L'episodio, secondo quanto finora ricostruito, si è verificato verso le 5.30 di giovedì. È a quell'ora che, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, all'uscita dai veglioni organizzati nei vari locali della zona, alcuni ragazzi - tutti italiani sui vent'anni circa - sono passati dalle parole ai fatti.

