Rischio neve e ghiaccio Fiocchi da domani sera fino a mercoledì In città pronti 54 mezzi
A partire da domani sera e fino a mercoledì, è previsto un rischio neve e ghiaccio, con possibilità di precipitazioni anche in pianura. In città sono pronti 54 mezzi per fronteggiare eventuali emergenze. Le condizioni meteorologiche potrebbero portare a una ‘bianca Epifania’, con nevicate che interessano anche le aree urbane. Si consiglia di prestare attenzione alle allerte e di adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza.
Potrebbe essere una ‘bianca Epifania’: nei prossimi giorni, infatti, il meteo prevede neve, e non solo in collina. "Le nevicate – spiega il meteorologo Pierluigi Randi – cominceranno lunedì sera e proseguiranno fino al 7. In Appennino, in particolare sopra i 400 metri, prevediamo accumuli oltre i 10 centimetri, mentre in pianura ci si potrebbe fermare tra i 5 e i 10". Quindi anche la città, con ogni probabilità, sarà imbiancata. "In pianura – precisa Randi – parliamo di nevicate non continuative che non dovrebbero creare particolari disagi, ma che riporteranno la neve anche in città, dove mancava ormai da diversi anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
