Riparte la Primavera in casa del Sassuolo.

Riparte il campionato Primavera 1: oggi alle 15, il Cesena di Nicola Campedelli affronta il Sassuolo allo stadio Ricci. La partita rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di proseguire nel loro percorso di crescita e consolidare la posizione in classifica. Un incontro da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio giovanile, nel rispetto delle norme e del fair play.

Riparte il campionato Primavera 1. Oggi, alle 15, il Cesena di Nicola Campedelli sarà impegnato nello scontro col Sassuolo allo stadio Ricci. I neroverdi emiliani sono da alcuni anni fra i grandi protagonisti a livello Primavera, due stagioni fa vinsero sia il campionato che la coppa, ma in questa stagione per la verità stazionano a centro classifica e stanno cercando di rimontare fino ad arrivare alla zona playoff a cinque punti. Dal cammino percorso fino qui dal Sassuolo di Emiliano Bigica si può notare che finora gli emiliani hanno raccolto più punti sui campi avverarsi che sul loro, e che non dispongono di un attacco prolifico come quello del Cesena che infatti ha segnato quattordici reti in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

