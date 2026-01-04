Rinviato per maltempo il presepe vivente di Chieti la decisione degli organizzatori

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il presepe vivente di Chieti, programmato per martedì 6 gennaio, è stato rinviato. L'organizzazione, rappresentata dall'associazione Teate Nostra, ha comunicato la decisione per garantire la sicurezza di partecipanti e visitatori. La nuova data dell’evento sarà comunicata a breve, nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni climatiche.

Rinviato per maltempo il presepe vivente di Chieti, previsto per martedì 6 gennaio. Lo fa sapere l'associazione Teate Nostra, che organizza la manifestazione. Il presepe vivente dovrebbe essere rinviato a domenica 11 gennaio, con le stesse modalità già previste per il giorno dell'Epifania, ma la.

