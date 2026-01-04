Rilasciatelo subito Cattura di Maduro in Venezuela la dura reazione della Cina

Nel 2026, la cattura di Nicolás Maduro a Caracas ha segnato un'importante svolta nelle dinamiche geopolitiche. La notizia ha suscitato reazioni internazionali, tra cui quella della Cina, che ha espresso forte contrarietà. Questo evento evidenzia le tensioni crescenti tra le potenze mondiali e le implicazioni per la stabilità regionale. Di seguito, analizziamo i dettagli e le conseguenze di questa operazione.

Il 2026 si è aperto con un colpo di scena geopolitico: gli Stati Uniti hanno lanciato un’ operazione militare speciale a Caracas, catturando il presidente Nicolás Maduro e sua moglie. L’azione, condotta all’alba di sabato 3 gennaio, ha provocato una reazione durissima da parte della Cina, che ha definito l’intervento “una palese violazione del diritto internazionale” e “un pericoloso precedente” per la stabilità globale. Da Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri ha condannato apertamente l’attacco: “La Cina è profondamente scioccata e condanna fermamente l’uso palese della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e l’azione contro il suo presidente”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Trump: "Governeremo il Venezuela fino a una transizione sicura". La prima foto di Maduro dopo la cattura - Il presidente americano ha annunciato su Truth l'arresto del presidente venezuelano e della moglie Cilia Flores, dopo una notte di bombardamenti su Caracas, con esplosioni e attacchi aerei. ilfoglio.it