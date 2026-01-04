Rifiuti ingombranti in piazzetta Caldomai da mesi sono sempre lì

I rifiuti ingombranti in piazzetta Caldomai continuano a essere presenti da mesi, nonostante le numerose segnalazioni telefoniche inviate alla Rap. La presenza costante di questi materiali crea disagio e degrado nell'area. È importante trovare una soluzione efficace per rimuoverli e mantenere il decoro e la pulizia del quartiere.

Nonostante facciamo segnalazioni telefoniche alla Rap da mesi i rifiuti ingombranti rimangono sempre lì. Intervenite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

