Ricostruzione post-alluvione dalla legge di bilancio 400 milioni Lattuca | Questa è la collaborazione di cui abbiamo bisogno
La legge di bilancio ha destinato 400 milioni di euro per la ricostruzione delle aree colpite da alluvioni e frane. Questa misura rappresenta un intervento importante per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate. Lattuca ha commentato positivamente questa decisione, sottolineando come si tratti di una collaborazione necessaria per affrontare efficacemente l’emergenza. Un passo concreto verso il ripristino delle zone colpite e la ripresa delle comunità interessate.
“Lo stanziamento di 400 milioni di euro previsto in legge di bilancio per la ricostruzione pubblica di ciò che è stato distrutto dall’alluvione, e soprattutto dalle frane, è un fatto molto positivo. Ringraziamo il commissario Curcio, che insieme alla Regione, al Governo e al Parlamento ha messo a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
