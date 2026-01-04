Ricercatori formazione e mobilità | più di 105 milioni per programmi di dottorato

È aperto il bando Msca Cofund 2026, che mette a disposizione oltre 105 milioni di euro per sostenere programmi di dottorato e post-dottorato. La misura mira a favorire la formazione, la mobilità e lo sviluppo professionale dei ricercatori, offrendo opportunità di crescita e di perfezionamento attraverso finanziamenti dedicati. Questa iniziativa rappresenta un importante intervento a supporto della ricerca e delle carriere accademiche in Italia.

È aperto il bando Msca Cofund 2026, con  una dotazione complessiva di 105,5 milioni di euro  per il cofinanziamento di  programmi di dottorato e post-dottorato  dedicati alla  formazione, alla  mobilità  e allo sviluppo di carriera dei ricercatori. Le proposte possono coprire  qualsiasi disciplina scientifica  oppure concentrarsi su ambiti specifici, in particolare se collegati alle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale o nazionale. Cofund offre a organizzazioni pubbliche e private  l’opportunità di creare nuovi programmi o rafforzare iniziative esistenti,  attirando  talenti internazionali  attraverso schemi di finanziamento che coprono una parte significativa dei costi. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

