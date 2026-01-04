Ricercatori formazione e mobilità | più di 105 milioni per programmi di dottorato

È aperto il bando Msca Cofund 2026, che mette a disposizione oltre 105 milioni di euro per sostenere programmi di dottorato e post-dottorato. La misura mira a favorire la formazione, la mobilità e lo sviluppo professionale dei ricercatori, offrendo opportunità di crescita e di perfezionamento attraverso finanziamenti dedicati. Questa iniziativa rappresenta un importante intervento a supporto della ricerca e delle carriere accademiche in Italia.

È aperto il bando Msca Cofund 2026, con una dotazione complessiva di 105,5 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi di dottorato e post-dottorato dedicati alla formazione, alla mobilità e allo sviluppo di carriera dei ricercatori. Le proposte possono coprire qualsiasi disciplina scientifica oppure concentrarsi su ambiti specifici, in particolare se collegati alle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale o nazionale. Cofund offre a organizzazioni pubbliche e private l’opportunità di creare nuovi programmi o rafforzare iniziative esistenti, attirando talenti internazionali attraverso schemi di finanziamento che coprono una parte significativa dei costi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Oltre 1,17 milioni di euro per la formazione professionale: “Più occupabilità per i giovani” Leggi anche: Usa: vendita di armi a Kiev per 105 milioni di dollari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il #PianoMattei supera i confini terrestri! Italia e Africa collaborano nello spazio per un futuro condiviso: Progetti congiunti e centro di Malindi @ASI Dati satellitari per agricoltura e ambiente Formazione di giovani ricercatori Lo spazio è un ponte tra co x.com L'Università di Udine dà il benvenuto a 51 nuovi docenti Durante un evento di formazione e condivisione delle attività e degli obiettivi dell'Ateneo, il Magnifico Rettore Angelo Montanari e il Prorettore Giorgio Alberti hanno accolto professori e ricercatori assu - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.