Riccione città laboratorio modello per due scolaresche forlivesi vengono analizzate le sabbie

Riccione ospita due scolaresche forlivesi per un progetto di studio sulle sabbie locali. La sindaca Daniela Angelini ha incontrato 15 studenti di una classe terza dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G.”, offrendo loro l’opportunità di approfondire le caratteristiche del territorio. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza ambientale e a favorire un approccio pratico allo studio delle risorse naturali del territorio.

La sindaca Daniela Angelini ha ricevuto in municipio 15 studenti di una classe terza dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Forlì, impegnati nei progetti Poc Orientamento e Piano Estate 2025 finanziati dalla Comunità Europea. Una seconda uscita è prevista il 5 gennaio 2026 con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

