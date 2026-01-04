Ribera lavori per oltre sei milioni | cantieri tra scuole e viabilità

A Ribera, nel 2026, sono previsti investimenti pubblici superiori a sei milioni di euro. Gli interventi includono lavori di miglioramento e ristrutturazione di strutture scolastiche, come la scuola “Crispi” e l’istituto “Cufalo”, nonché interventi sulla viabilità, tra cui il consolidamento di via Taranto e via Trento. Inoltre, sono previsti interventi di manutenzione allo stadio “Nino Novara”, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le infrastrutture della città

Il 2026 si apre a Ribera con un piano di opere pubbliche da oltre sei milioni di euro. Gli interventi riguardano lo stadio "Nino Novara", la scuola "Crispi" di piazza Giulio Cesare, l'istituto "Cufalo" e il consolidamento di via Taranto e via Trento.I lavori per lo stadio e per la "Crispi", già.

