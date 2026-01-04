Report risultato e gol mentre Wirtz segna ma i Reds reggono dopo il dramma finale

Fulham e Liverpool si sono conclusi con un pareggio 2-2 a Craven Cottage, in una partita intensa e combattuta. Nonostante il gol di Wirtz, i Reds hanno resistito al finale drammatico, mantenendo il risultato fino al suono finale dell’arbitro. Un match che ha tenuto in tensione i tifosi fino all’ultimo istante, confermando l’equilibrio e la competitività della Premier League.

2026-01-04 19:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Fulham e Liverpool hanno ottenuto uno straordinario pareggio per 2-2 a Craven Cottage, con il dramma dei tempi di recupero su entrambe le squadre a coronare una gara senza fiato della Premier League che è proseguita fino agli ultimi minuti. Il Fulham ha eseguito il piano del primo tempo in modo efficace, sedendosi nella difesa a cinque e aspettando aperture in contropiede. La loro pazienza è stata premiata al 17?, quando un tiro intelligente di Raul Jimenez ha liberato Harry Wilson, che ha corso e ha concluso con calma superando Alisson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Report, risultato e gol mentre Cristiano Ronaldo segna uno straordinario tiro in rovesciata

Leggi anche: Report, risultato e gol mentre Rutter salva il punto finale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Espanyol Barcellona, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; TRE PUNTI PER CHIUDERE IL 2025: 3-0; Quando Ronaldo segnò il primo gol itlaliano in Bologna-Inter; Atalanta-Roma, gol di Scalvini e Scamacca e doppio check Var tra le proteste giallorosse. Cos'è successo.

L’Inter perde in casa a San Siro nel finale: decide il rigore di Szoboszlai, concesso per una trattenuta di Bastoni su Wirtz Con questo risultato, la squadra di Chivu rimane a 12 punti in classifica e al 5° posto. Liverpool 8° - facebook.com facebook