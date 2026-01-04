Report nella nuova puntata un' inchiesta che ripercorre gli ultimi giorni di lavoro di Paolo Borsellino

Nella nuova puntata di “Report” si approfondiscono gli ultimi giorni di attività di Paolo Borsellino, ricostruendo eventi e decisioni che ne hanno segnato la fine. Un’inchiesta che offre uno sguardo attento e documentato su un momento cruciale della storia italiana, senza enfasi e con rigore giornalistico. Il 2026 di “Report” si apre così, con un’indagine volta a fare luce su temi ancora oggi di grande attualità.

Il 2026 di "Report" si apre con una puntata di sicuro interesse, che rimette al centro alcuni temi scottanti quanto complessi. Oggi, domenica 4 gennaio, in prima serata su Rai 3, il programma di Sigfrido Ranucci torna con inchieste che evidenziano verità scomode, responsabilità sepolte ed.

Report, stasera su Rai 3 la nuova puntata: anticipazioni e servizi del programma con Sigfrido Ranucci - Nuovo appuntamento con Report e le sue inchieste oggi domenica 4 gennaio, alle 20.

Report, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e i servizi - Il piano di riarmo europeo sotto la lente e le altre inchieste presentate da Sigfrido Ranucci

