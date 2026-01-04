Replica La Promessa in streaming puntata 4 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, domenica 4 gennaio 2026, torna su Mediaset la soap spagnola La Promessa con una nuova puntata in streaming. In questa puntata, Catalina e Martina tentano di convincere Manuel a cambiare idea sulla sua partenza per l’Italia, offrendo spunti di riflessione sulla loro storia e i loro sentimenti. Un episodio che approfondisce le dinamiche tra i personaggi e le loro decisioni.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 4 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna alla notizia della sua partenza per l’Italia, Catalina e Martina cercano di far cambiare idea a Manuel. Alonso riferisce a Lorenzo che ha dovuto ripudiare Curro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

