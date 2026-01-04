Ren Nikaido beffa Domen Prevc a Innsbruck e vince la sua prima gara in Coppa del Mondo
Ren Nikaido si impone a Innsbruck, vincendo la sua prima gara di Coppa del Mondo nella tappa della 74ª Tournée dei Quattro Trampolini. La competizione, valida anche come nona tappa della stagione 2025-2026, si è conclusa con un finale emozionante, offrendo agli appassionati uno spettacolo di alto livello. Un risultato importante per l’atleta giapponese, che si distingue in un contesto competitivo di grande rilievo.
Epilogo thrilling a Innsbruck nella terza gara della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini, valevole anche come nona tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. La lotta per il successo si è rivelata a dir poco entusiasmante, con i primi tre classificati racchiusi in soli sette decimi di punto al termine delle due serie di gara sul Large Hill tirolese. Bilancio agrodolce per Domen Prevc, che ha ipotecato ormai in maniera quasi definitiva la conquista dell’Aquila d’Oro (oltre 40 punti di vantaggio sui primi inseguitori ad una tappa dalla conclusione della Vierschanzentournee) vedendo però svanire il progetto Grande Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it
