Recinzioni e antifurto Il centro Olivetti si blinda

Il centro Olivetti, spazio importante per la formazione e l’innovazione cittadina, ha recentemente ricevuto interventi di recinzione e antifurto. Queste misure sono state adottate per aumentare la sicurezza e garantire un utilizzo più efficace degli ambienti, dopo i tentativi di furto verificatisi durante l’estate. L’installazione di sistemi di protezione rappresenta un passo importante per tutelare i luoghi di crescita e sviluppo della comunità.

Un intervento mirato per rendere più sicuro e pienamente utilizzabile uno degli spazi strategici per la formazione e l'innovazione della città finito in estate nel mirino dei ladri. Il Comune ha approvato un nuovo pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria al centro Adriano Olivetti di via Aspromonte, all'ex Zoo Acquario, per un importo complessivo di 70mila euro. Il provvedimento dà il via libera al progetto esecutivo predisposto da Area Blu. Gli interventi riguarderanno opere edili, impiantistiche e di sistemazione esterna e sono finalizzati a migliorare sicurezza, efficienza e fruibilità degli spazi.

