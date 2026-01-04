Re Carlo intraprende il suo primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti da quando è stato incoronato. L’evento si presenta come un momento di particolare attenzione, considerando le recenti polemiche legate a Harry e le tensioni legate all’era Trump. La visita sarà un’occasione per osservare come il sovrano britannico affronterà temi delicati e relazioni internazionali in un contesto complesso e articolato.

Il prossimo viaggio di Re Carlo negli Stati Uniti si annuncia decisamente delicato. Si tratta della prima visita ufficiale del sovrano britannico oltreoceano da quando è stato incoronato. Ha dunque un valore simbolico, così come familiare e politico. Una trasferta che rischia di rappresentare un banco di prova sotto differenti piani, per quanto riguarda i media internazionali. Per alcuni il nodo centrale è il rapporto con Harry ma come ignorare le azioni di Trump su scala globale. Il dilemma Harry: ipotesi incontro privato. Sotto l’aspetto personale, Re Carlo dovrà fronteggiare il grande dubbio relativo a un possibile incontro con suo figlio, il Principe Harry. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, viaggio negli USA con polemica: dal dubbio Harry al dramma Trump

Leggi anche: Re Carlo negli USA, sarà la prima volta da quando Harry ha lasciato la famiglia

Leggi anche: Scandalo corruzione e incontro con l'Fbi: il viaggio del negoziatore di Zelensky negli Usa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Re Carlo negli USA, sarà la prima volta da quando Harry ha lasciato la famiglia; Il 2026 sarà l’anno del principe George, il nuovo “soft power” della monarchia; Harry e Meghan, Natale lontano dalla famiglia reale: ecco perché non sono stati invitati; Re Carlo, dietro le quinte del discorso di Natale: il retroscena svelato dal Palazzo.

Re Carlo negli USA, sarà la prima volta da quando Harry ha lasciato la famiglia - Re Carlo avrebbe in programma un viaggio negli USA nel 2026: sarebbe il primo da quando il figlio Harry la lasciato la famiglia reale. dilei.it