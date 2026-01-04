Il Ravenna perde il primo posto nel girone B di Serie C dopo la sconfitta per 2-1 a Campobasso. Con questa risultato, l’Arezzo, che ha vinto in rimonta a Forlì, si porta in testa alla classifica con due punti di vantaggio sui giallorossi. La situazione del campionato resta aperta e ancora tutta da decifrare nelle prossime giornate.

Il Ravenna perde la vetta della classifica del girone B di serie C, sconfitto 2-1 a Campobasso: ora l’Arezzo, vittorioso sabato in rimonta a Forlì, guida con 2 punti di vantaggio sui giallorossi. Giallorossi che iniziano l’anno così come l’aveva concluso: con una trasferta in trasferta, al termine di una gara nella quale concede poco agli avversari, ma quel poco è sufficiente per perdere una gara che, forse, meritava miglior sorte. Il Ravenna ha un paio di grandi occasioni nel primo tempo, ma tutti i gol arrivano nella ripresa. Al 7’ Gala riceva palla al limite dell’area di rigore: l’azione sembra destinata a bloccarsi contro il muro della difesa romagnola, ma il giocatore di casa beffa Falbo con una serie di finte e batte un Anacoura non proprio impeccabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna battuto 2-1 a Campobasso

Leggi anche: Ravenna a metà dell’opera, ma non basta. A Campobasso per ricominciare a volare

Leggi anche: Campobasso-Ravenna (domenica 04 gennaio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Due anni dopo, un altro colpo alla Fleximan: abbattuto l'autovelox sulla statale; Serie C girone B: l’Arezzo espugna il “Morgagni”, Forli battuto 2-1. La classifica aggiornata.

Ravenna battuto 2-1 a Campobasso - 1 a Campobasso: ora l’Arezzo, vittorioso sabato in rimonta a Forlì, guida con 2 punti di vantaggio sui giallorossi. sport.quotidiano.net