Rave party a Collesalvetti | ragazzi bloccati nel fango sotto il ponte dell’Autostrada A12

Nelle vicinanze di Collesalvetti, sotto il ponte dell’autostrada A12 a Mortaiolo, si è svolto un rave party che ha coinvolto alcuni giovani, rimasti bloccati nel fango. L’evento, caratterizzato da musica ad alto volume, ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Si tratta di un episodio che evidenzia le problematiche legate a incontri non autorizzati e alla gestione di situazioni di affollamento in spazi pubblici.

