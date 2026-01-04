Rassegnazione allo Zen un residente | Noi ostaggio della microcriminalità paura e sensazione che nulla cambierà
Una lettera inviata da un residente del quartiere Zen di Palermo esprime la propria rassegnazione di fronte alla microcriminalità e alla sensazione che nulla possa cambiare. La testimonianza riflette le difficoltà quotidiane vissute da chi abita in questa zona, evidenziando un senso di insicurezza e di impotenza che attraversa la comunità. Di seguito, pubblichiamo il testo integrale della lettera ricevuta dalla redazione di PalermoToday.
Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera arrivata da un lettore di PalermoToday, residente del quartiere Zen.Il testo della letteraNegli ultimi tempi la tensione è aumentata ulteriormente. Si respira un clima di esasperazione e rassegnazione insieme: da un lato la paura quotidiana, dall’altro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
