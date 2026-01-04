Una lettera inviata da un residente del quartiere Zen di Palermo esprime la propria rassegnazione di fronte alla microcriminalità e alla sensazione che nulla possa cambiare. La testimonianza riflette le difficoltà quotidiane vissute da chi abita in questa zona, evidenziando un senso di insicurezza e di impotenza che attraversa la comunità. Di seguito, pubblichiamo il testo integrale della lettera ricevuta dalla redazione di PalermoToday.

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera arrivata da un lettore di PalermoToday, residente del quartiere Zen.Il testo della letteraNegli ultimi tempi la tensione è aumentata ulteriormente. Si respira un clima di esasperazione e rassegnazione insieme: da un lato la paura quotidiana, dall’altro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Rassegnazione allo Zen, un residente: "Noi ostaggio della microcriminalità, paura e sensazione che nulla cambierà"

Leggi anche: "Parma ostaggio della microcriminalità"

Leggi anche: Pallini: "Parma è ostaggio della microcriminalità. Basta, la misura è colma"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Conferenza di fine anno, Vesprini evoca il vecchio "senso di rassegnazione": "Intercettati 17 milioni di finanziamenti in tre anni" - facebook.com facebook