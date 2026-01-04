L’America si definisce anche attraverso le sue figure più emblematiche. Donald Trump, presente nel panorama politico dal 2016, ha attraversato diversi momenti, tra elezioni, uscite e ritorni. La sua figura continua a suscitare discussioni e interpretazioni contrastanti. Nonostante l’attenzione mediatica, molte persone faticano ancora a comprendere appieno chi sia Donald Trump e quale ruolo abbia avuto nel plasmare l’America contemporanea.

Trump fa Trump dal 2016, sono trascorsi 10 anni dall’esordio con il cappellino rosso, lui è entrato -uscito -rientrato dalla Casa Bianca e le presunte classi colte non hanno ancora capito chi è Donald. Nel primo mandato lo hanno messo in mezzo i vecchi marpioni di Washington (e lui ci è cascato per narcisismo e inesperienza), ma con uno storico ritorno ha rimesso le cose a posto e ora dà le carte, fa Trump al cubo, è Maga e kissingeriano, un po’ jacksoniano e rooseveltiano, un imprevedibile negoziatore, sbraca e poi trova il colpo che tira giù tutti i birilli, strike, Trump. Nel fare, disfa, e nello strafare qualche volta sbaglia per eccesso, perde una mano facile al tavolo del poker ma al giro finale la partita è sua. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Rassegnatevi: è l'America che fa l'America

George Clooney risponde a Trump: “Rendiamo l’America di nuovo grande. Inizieremo a novembre.” L’attore punta alle elezioni di medio termine 2026 e commenta la scelta di trasferirsi in Francia per proteggere i figli dai paparazzi. - facebook.com facebook