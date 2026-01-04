Raspadori frenata Roma | il giocatore vuole restare all’Atlético

Giacomo Raspadori ha deciso di rimanere all’Atlético Madrid, frenando le trattative con la Roma. Nelle ultime ore, il giocatore ha comunicato chiaramente di voler continuare la sua esperienza in Spagna, interrompendo temporaneamente le discussioni per un trasferimento. Questa scelta rappresenta un importante aggiornamento sulla situazione di mercato e sulle possibilità di un suo ritorno in Italia.

Frenata improvvisa nella corsa della Roma a Giacomo Raspadori. Nelle ultime ore, infatti, dal fronte spagnolo filtra una posizione netta del giocatore: al momento non intende lasciare l'Atlético Madrid. Nonostante lo spazio ridotto nelle rotazioni di Diego Simeone, l'attaccante vuole restare a Madrid e giocarsi le proprie chance, provando a scalare le gerarchie che oggi vedono davanti Julian, Sorloth e Griezmann. Una presa di posizione che ha raffreddato una trattativa che fino a ieri sembrava avviata verso la chiusura. Raspadori sarebbe rimasto sorpreso dai dialoghi avviati tra Roma e Atlético, ma allo stato attuale il trasferimento appare lontano.

