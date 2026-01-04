Raspadori a un passo dalla Roma | ore decisive

La trattativa tra la Roma e Giacomo Raspadori sta entrando nella fase conclusiva. Dopo settimane di negoziati, l’attaccante potrebbe presto vestire la maglia giallorossa. Oggi Raspadori sarà in panchina con l’Atletico Madrid contro la Real Sociedad, ma le recenti sviluppi indicano che il suo trasferimento si avvicina. La firma rimane l’ultimo step prima di ufficializzare il trasferimento, segnando un importante passo per il club capitolino.

La Roma è a un passo da Giacomo Raspadori. Nelle ultime ore la trattativa ha imboccato il rettilineo finale e l'attaccante oggi andrà in panchina con l'Atletico Madrid contro la Real Sociedad, ma il suo futuro è sempre più tinto di giallorosso. L'intesa tra i club è sostanzialmente definita: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, legato alle presenze fino a giugno. Un'operazione che la Roma considera strategica per rinforzare l'attacco nel breve e medio periodo. Resta però un nodo da sciogliere sul fronte personale. Raspadori deve ancora incassare bonus arretrati maturati nei mesi trascorsi a Madrid e ha chiesto un adeguamento dell'ingaggio oltre i 3,5 milioni attuali.

