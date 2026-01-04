Rapimento e… Strage Crans-Montana la scoperta soltanto ora

Le indagini sull’incendio del lounge bar Le Constellation a Crans-Montana continuano a fornire nuovi dettagli, in particolare sul passato dei gestori. La recente scoperta riguarda anche un possibile collegamento con il caso di un rapimento e la strage avvenuta nella stessa località. Le autorità proseguono le verifiche per chiarire le dinamiche e le responsabilità, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

Le indagini sull’ incendio del lounge bar Le Constellation di Crans-Montana proseguono con ritmo costante e stanno facendo emergere nuovi elementi sul passato dei suoi gestori. Al centro dell’attenzione ci sono i coniugi Jacques e Jessica Moretti, entrambi di nazionalità francese, da anni residenti nella rinomata località del Cantone Vallese. Le informazioni diffuse dalla stampa francese e svizzera delineano un quadro complesso, in cui la tragedia recente si intreccia con precedenti vicende giudiziarie. Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, la scoperta choc dei medici su quei poveri ragazzi: cosa è successo davvero Il profilo dei gestori del locale al centro dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Strage Crans-Montana, la scoperta soltanto ora

I fatti risalgono a una ventina di anni fa quando l'uomo viveva in Francia. Truffa, rapimento e sfruttamento della prostituzione i capi di imputazione. - facebook.com facebook