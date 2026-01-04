Raoul Bova | I social alimentano l' odio I giovani che non hanno una famiglia solida alle spalle potrebbero perdere il senso della vita

Raoul Bova riflette sull'impatto dei social media, sottolineando come possano contribuire all'aumento dell'odio e influenzare i giovani privi di un sostegno familiare stabile. L'attore, protagonista della prossima stagione di Don Matteo, condivide anche il suo stato d'animo nel 2026, affermando di sentirsi più forte e consapevole. Un'analisi che invita a una riflessione sulle sfide sociali e personali del nostro tempo.

L'attore, protagonista della quindicesima stagione di Don Matteo (dall'8 gennaio su Rai 1) parla del suo 2026: «Sono più forte e consapevole». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

